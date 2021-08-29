شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول مقطع مشاجرة طالبين.. تعرف على عقوبة تصوير الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت النيابة العامة تحذيرها من سوء استخدام الهواتف الذكية من خلال انتهاك خصوصية الغير.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أنه يحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأبانت النيابة العامة عقوبة ارتكاب هذه الجريمة المعلوماتية ، حيث يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تصل لنصف مليون ريال.

وأشارت إلى أنه في حال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقاً للعقوبات المقررة في نظام الأحداث، طبقاً للمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 19-11- 1439هـ.