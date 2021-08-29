شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. تسجيل 3841 إصابة جديدة بـ " كورونا " و76 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6815 حالة شفاء و76 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



و ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 853 ألفا و373 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 780 ألفا و434 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و437 وفاة .