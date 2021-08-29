إعلام: بينيت اقترح على بايدن إقامة "ناتو" يضم إسرائيل ودول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت قناة "كان" الرسمية أن الحديث يدور عن "مشروع دفاع مشترك بين إسرائيل ودول الخليج، والأردن، من أجل الحماية الشاملة من التهديد الإيراني".

وأضافت أن الاقتراح يشمل بشكل أساسي "تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار"، لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران.

وقالت جيلي كوهين، مراسلة القناة في واشنطن، مساء اليوم، إن بينيت اقترح خلال لقائه أمس الأول (الجمعة) مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إقامة قوة دفاع مشترك على غرار "الناتو" بين إسرائيل ودول الخليج، لوضع التدريبات في مواجهة "التهديد الإيراني".

وفي وقت سابق اليوم، عاد بينيت إلى إسرائيل، بعد زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه إلى واشنطن، التقى خلالها بعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية على رأسهم الرئيس بايدن.

وكانت إسرائيل وقعت في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.