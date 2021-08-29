شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الرياض»: القبض على 6 مواطنين امتهنوا السرقة بكسر زجاج السيارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على عدد من المواطنين لارتكابهم جرائم سرقة لمحتويات السيارات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 6 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا 12 جريمة، تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة أجزاء منها وما تحويه من مقتنيات شخصية.

وأكد أنه تم استرداد جزء من المسروقات، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.