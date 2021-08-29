شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأطفال الرضع يصابون بـ«كورونا»؟.. «متحدث الصحة» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مدى إمكانية إصابة الأطفال الرضع بفيروس كورونا المستجد.

وأكد “متحدث الصحة” خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة أن الأطفال الرضع يصابون بفيروس كورونا، ويكتسبوا العدوى وهناك احتمالية لاشتداد المرض عليهم ولكن بنسبه أقل في هذه الفئة عن غيرها.

وقال “العبدالعالي” إن الطفل ينقل العدوى أيضا، وهناك إمكانية لحدوث الوفاة حال تدهور الحالة الصحية والدخول في الحرج.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.