شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السماح بالجوالات..تداول مقطع لمشاجرة بين طالبين رغم التحذير من التصوير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطعاً مصوراً لمشاجرة بين طالبين داخل إحدى القاعات الدراسية. وأظهر الفيديو الطالبين وهما يتشاجران ويتبادلان اللكمات على الوجه فيما يقوم أحد الطلاب بتصوير الواقعة بهاتفه. وتأتي المشاجرة خلال أول أيام الدراسة بعد السماح بإدخال الهواتف مع الطلاب، ورغم تحذير وزارة التعليم من استخدامه في التصوير داخل المدرسة.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل وزارة التعليم باتخاذ تدابير أكثر صرامة وانضباطاً للسماح بإحضار الطلاب لهواتفهم.

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