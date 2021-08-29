توقيف التونسي نبيل القروي في الجزائر بعد تخطيه الحدود بطريقة غير شرعية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

ونقلت "إذاعة موزاييك" التونسية عن مصادر مطلعة، قولها: "إن أمن الحدود الجزائري قام بالقبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي، في منطقة تبسة الجزائرية بشقة في وسط المدينة مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان الجزائري".

وأفادت المصادر بأن "أمن الحدود الجزائري تفطن لدخول الأخوين القروي خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور بالمعابر القانونية"، مشيرة إلى أنه "يجري التحقيق حاليا مع القروي والجهة التي أمنت له مكان الاختفاء، وينتظر أن يتم إحالته، غدا الاثنين، أمام النيابة العمومية المختصة".

وكانت السلطات التونسية اعتقلت رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، في 23 أغسطس/ آب 2019، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال.

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، قررت محكمة تونسية الإفراج عن القروي وذلك بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال.