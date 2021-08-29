تحذير من القوات المسلحة المصرية بشأن التقدم للكليات العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة "قيام بعض الأشخاص بدعوى قدرتهم على مساعدة المتقدمين في اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان أن القوات المسلحة المصرية "تحذر من الانسياق وراء تلك الادعاءات الكاذبة وعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، علما بأن القانون سيطول كل من يقدم على هذا العمل سواء بقبوله أو اللجوء إليه".

وأهابت القوات المسلحة المصرية، في بيانها، "بضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

وشدد البيان على أن معايير القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المصرية تتم بمنتهى الحيادية والشفافية، داعيا من يرغب في الاستفسار عن أي معلومات خاصة بالقبول بالكليات والمعاهد العسكرية التوجه لمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية (لجنة الاستعلامات).

وأوضح المتحدث أن البيان جاء "في إطار بناء الثقة وتحقيقا لمبدأ الشفافية التي تنتهجها القوات المسلحة تجاه المتقدمين لشرف الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية".