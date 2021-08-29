دون أي رسوم إضافية .. “هيئة الاتصالات” تطلق خدمة “التجوال المحلي” في القرى والهجر

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق خدمة التجوال المحلي التي تهدف بشكل رئيس لاستمرارية الخدمة في القرى والهجر المغطاة بخدمات الاتصالات في جميع مناطق المملكة، وتمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توفر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم.

جرى ذلك خلال حفل إطلاق الخدمة الذي عُقد اليوم في مقر الهيئة بمدينة الرياض بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات الثلاث المقدمة للخدمة في المملكة، وتم توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).

وأوضحت الهيئة بأن التجوال المحلي يشمل جميع الخدمات ومنها (الخدمات الصوتية، وخدمات الإنترنت، والرسائل النصية القصيرة“SMS”) وذلك في 21 ألف قرية وهجرة في المملكة مشمولة بخدمات الاتصالات، دون أن يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية، إذ سيتم احتساب الخدمات بسعر المشغل الأساسي.

وكشفت الهيئة بأن رحلة تنفيذ خدمة التجوال المحلي ستبدأ بمنطقة عسير وتُستكمل في بقية مناطق المملكة بنهاية عام 2021.

من جانبه أشار معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى أن خدمة “التجوال المحلي” تأتي في إطار عمل الهيئة مع جميع الأطراف المعنية بتقديم أفضل خدمات الاتصالات، لافتًا النظر إلى أن الخدمة تهدف إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستفيد من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة وتحقيق مستهدفاته ونشر خدماته من جهة أخرى.