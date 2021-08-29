مقتل مسلحين في هجوم لأبناء العشائر العربية استهدف رتلا أمريكيا شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مصادر محلية لمراسل وكالة "سبوتنيك" في دير الزور، فإن "الهجوم الذي نفّذه أبناء بلدة (جديد عكيدات) استهدف رتلًا عسكريًا لقوات الاحتلال الأمريكية، أثناء توجّهه إلى قاعدة "حقل الكونيكو" للغاز الطبيعي".

وأكّدت المصادر أن "الهجوم تم قرب مبنى (البلدية) على الطريق العام في بلدة (جديد عكيدات)، وأسفر -على الأقل- عن مقتل مسلحين داخل سيارة تابعة لما يسمى (قوات الاستخبارات) التابعة لتنظيم "قسد"، كانت ترافق الرتل الأمريكي، في حين أصيب 3 آخرون بجروح".

Attia Al-Attiyah

وفور الهجوم، ضربت قوات الاحتلال الأمريكي طوقا أمنيا كاملا حول (جديد عكيدات)، وسط تحليق للطائرات المسيّرة بحثا عن المهاجمين، بالتوازي مع قيام مسلحي تنظيم "قسد" الموالين لها بحملة مداهمات للعديد من منازل المدنيين في البلدة.

ويعدّ حقل "كونيكو" أكبر حقول الغاز الطبيعي في سوريا، وتتخذه قوات الاحتلال الأمريكي حاليا كقاعدة عسكرية لها في منطقة ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ويشهد ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والموالين لها، حملات مستمرة من المداهمات والاعتقالات بحق أبناء العشائر العربية في المنطقة، حيث نفذ مسلحو تنظيم "قسد"، مدعومين بالطائرات المروحية الأمريكية، العديد من الإنزالات التي أدت إلى اعتقال العشرات من الشباب منذ بداية الشهر الجاري.