ملك الأردن يطلب من الحكومة تقريرا شهريا عن عملها

دبي - محمود عبدالرازق - وترأس الملك، اليوم الأحد، جانبا من جلسة مجلس الوزراء، واطلع على أولويات عمل الحكومة الاقتصادية، موجها لاتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها.

​وأكد الملك "ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو"، مشددا على "أهمية العمل من أجل التعافي من تداعيات أزمة كورونا".

وأشار الملك إلى "أهمية مواصلة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وخفض الكلف على القطاع الخاص والمستثمر الأردني والأجنبي".