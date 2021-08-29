شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يوضح حقيقة وقف الدعم عن المستفيدين الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “سكني” حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الدعم عن المستفيدين.

وأكد “سكني” أنه لن يتم وقف الدعم عن المستفيدين، نافياً هذه الشائعة، حيث تداولتها منصات التواصل بأن الدعم سيتم إيقافه الشهر المقبل- وفقاً لـ”الوطن”-.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين في سكني على استفسارات عدد من المواطنين حيال هذه الشائعة بالقول إن “الدعم السكني مستمر ويمكن التقديم على منتجات برنامج سكني من خلال المنصة أو تطبيق سكني”.