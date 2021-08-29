شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم بمدن ومصائف المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد.

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في عرفة بـ50 درجة مئوية، فيما سجلت الرياض والمدينة المنورة 45 درجة مئوية، وتراوحت درجات الحرارة ما بين 45.2 إلى 46.3 درجة.

على جانب آخر، أوضح المركز درجات الحرارة العظمى التي تم تسجيلها في مصايف المملكة، حيث سجلت السودة 24 درجة مئوية، وبللسمر 28 درجة مئوية والنماص 29 درجة.