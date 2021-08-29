«أمانة الرياض» تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية لوظائفها عبر «جدارة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية للوظائف التي تم الإعلان عنها عبر منصة جدارة بتاريخ 25/10/1442هـ.
ودعت الأمانة الأسماء الموضحة في الرابط أدناه إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية / الدور الرابع / قسم التوظيف، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/01/1443هـ حتى تاريخ 25/01/1443هـ، لاستكمال إجراءات التوظيف، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:
1. الهوية الوطنية.
2. وثيقة المؤهل العلمي.
3. العنوان الوطني.
4. الآيبان البنكي مختومًا من البنك.
5. صور شخصية حديثة مقاس 4*6 خلفية بيضاء عدد (4) نسخ.
وأوضحت أنه في حال وجود أي استفسار التواصل على الرقم 0114112222 تحويله 8077 .
لمعرفة أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية اضغط :هنا.
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