شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح خطوات متابعة حالة شكوى المدفوعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج “حساب المواطن” خطوات متابعة حالة شكوى المدفوعات من خلال الدخول على حساب المستفيد المسجل لدى البرنامج. وأبان في “إنفوجراف” نشره اليوم على حسابه بموقع” تويتر”، أنه لمعرفة كيفية متابعة حالة شكوى لابد من اتباع الخطوات التالية: – ادخل إلى حسابك. – يتم اختيار “الدفعات المالية” من خلال الصفحة الرئيسية ثم اختيار “الاعتراضات المالية السابقة” لمعرفة التالي: – الرقم

– التاريخ

– نوع الاعتراض

– حالة الاعتراض

– سبب رفض الاعتراض

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