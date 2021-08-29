شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم الطالب المتعافي أخذ جرعتين من لقاح «كورونا»؟.. «متحدث الصحة» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ضرورة أخذ الطالب المتعافي لجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للذهاب إلى المدرسة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، حول آخر مستجدات الفيروس، أنه يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً، مشيراًإلى أن تلقى جرعة واحدة عقب التعافي من الفيروس غير كافية ، ولابد من أخذ الجرعتين كاملتين من اللقاح.
ومن جانب آخر، كشف متحدث وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد.، عن نسبة المحصنين من الموظفين بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن نسبة المحصنين من موظفي القطاع العام بلغت 97% فيما بلغت المحصنين من القطاع الخاص 96%.
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