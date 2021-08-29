وفد روسي يصل إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صدر عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، اليوم الأحد، إنه "وصل صباح اليوم وفد روسي رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الوطنية للتنمية ومسؤولي الشركات الروسية والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لزيارة وتفقد مواقع العمل بالعين السخنة غدا الاثنين".

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وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي خلال زيارة لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد مرافق في نهاية الشهر الماضي، بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، حيث سيتم توقيع العقد النهائي لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية في نهاية العام الحالي.

أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، عقد لقاءات في موسكو تموز/ يوليو الماضي، مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتنمية وهي الذراع الاستثماري للحكومة الروسية، والذراع التمويلي والتنفيذي للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واتفق الجانبان على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، لتبدأ المرحلة الأولى من الاستثمارات الروسية على مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة، من إجمالي مساحة 5 كيلو متر مربع.

وذلك على أن يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الحالي، بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية، وعلى أن يتم جذب مجموعة متنوعة من الصناعات بعضها صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة، متضمنة تصنيع المركبات وصناعات الأسمدة والصناعات الدوائية والمبردات.