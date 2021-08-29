شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة لكورونا بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، ونزول النسب المؤية إلى مستوى 85% أمر مبشر. وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات كورونا بالمملكة، أن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا 36 مليون جرعة. وأكد متحدث الصحة، أن الجرعة الثانية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحورات الحاصلة لفيروس ⁧كورونا. وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 393 حالات تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة لكورونا بالمملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.