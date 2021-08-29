شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة عرض حياة طفل للخطر في جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة خالف النظام وعرض حياة طفل للخطر بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان.
وأوضحت إدارة المرور، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه.
يأتي ذلك تفاعلاً من المرور مع مقطع فيديو، أظهر شخصاً يقود مركبته مع خروج طفل من أعلى السيارة، معرضاً حياته للخطر.
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