ارتفاع ضحايا الهجوم على القاعدة الجوية في لحج اليمنية إلى 89 قتيلا وجريحا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح أن الهجوم الذي نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة مفخخة أسفر عن مقتل 34 عسكرياً من منتسبي اللواء الثالث في قوات العمالقة الجنوبية، وإصابة 55 آخرين جرى نقل عدد منهم إلى العاصمة المؤقتة، عدن، جراء إصاباتهم البليغة.

ولم تتبن "أنصار الله" حتى اللحظة الهجوم على قاعدة العند الجوية التي تعد الأكبر على مستوى اليمن.

وسبق أن تعرضت القاعدة الجوية، في 10 كانون الثاني/ يناير 2019، إلى هجوم بطائرة مُسيرة مفخخة نوع "قاصف 2 كي" استهدف عرضا عسكريا فيها وأسفر عن مقتل وإصابة 20 عسكريا، بينهم نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء صالح الزنداني، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء محمد صالح طماح.

وفي 3 آب/ أغسطس 2015، استعادت قوات جنوبية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من التحالف العربي، القاعدة الجوية من قبضة جماعة "أنصار الله" بعد سيطرتها عليها في 25 آذار/ مارس من العام نفسه.

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