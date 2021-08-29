ارتفاع ضحايا الهجوم على القاعدة الجوية في لحج اليمنية إلى 89 قتيلا وجريحا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021
ولم تتبن "أنصار الله" حتى اللحظة الهجوم على قاعدة العند الجوية التي تعد الأكبر على مستوى اليمن.
وسبق أن تعرضت القاعدة الجوية، في 10 كانون الثاني/ يناير 2019، إلى هجوم بطائرة مُسيرة مفخخة نوع "قاصف 2 كي" استهدف عرضا عسكريا فيها وأسفر عن مقتل وإصابة 20 عسكريا، بينهم نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء صالح الزنداني، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء محمد صالح طماح.
وفي 3 آب/ أغسطس 2015، استعادت قوات جنوبية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من التحالف العربي، القاعدة الجوية من قبضة جماعة "أنصار الله" بعد سيطرتها عليها في 25 آذار/ مارس من العام نفسه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.