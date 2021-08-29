مصدر: مقتل 22 عسكريا يمنيا وإصابة 50 في هجوم لـ "أنصار الله" جنوبي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال المصدر: "ارتفع عدد قتلى قصف على قاعدة العند الجوية للتدريب باستخدام طائرة بدون طيار إلى 22، وأصيب 50 بجروح، ويجري نقل المصابين بجروح خطيرة إلى عدن". ولم تدل جماعة "أنصار الله" بتصريحات رسمية بشأن الهجوم.

وقع الحادث جنوبي اليمن، في قاعدة العند الجوية التي تعد الأكبر في اليمن. وفي مطلع عام 2019، هاجمت الجماعة القاعدة بطائرة مسيرة بالمتفجرات وسط عرض عسكري.

يشهد اليمن صراعا بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014، عندما كثف المتمردون هجومهم على عدد من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك محافظة مأرب.

وصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث يحتاج 20.7 مليون شخص إلى الحماية أو المساعدة الإنسانية.