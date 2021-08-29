الإمارات تطلق "مساق المرأة" في الحضارة الإسلامية

دبي - محمود عبدالرازق - أعلنت جامعة "محمد بن زايد" للعلوم الإنسانية إطلاق "مساق المرأة في الحضارة الإسلامية"، لرصد أهم قضايا المرأة في العالم العربي والإسلامي، إضافة إلى التعريف بمكانتها في الحضارات المختلفة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن مع الاحتفالات الخاصة بـ "يوم المرأة الإماراتية"، الذي يوافق 28 أغسطس/ آب من كل عام.

وذكرت الوكالة أن إطلاق هذا البرنامج يهدف إلى دعم حضور المرأة ومشاركتها في العمل الأكاديمي، كما يسلط الضوء على دورها ومكانتها المهمة في الحضارات ويرصد أهم إنجازاتها على مر التاريخ.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى دعم مشاركة المرأة في برامج التنمية الوطنية ومواكبة المتغيرات العالمية في ذات الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على الخصوصية الثقافية.