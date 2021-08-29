شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بليحق: البرلمان الليبى يعقد جلسة فى موعدها غدا لمساءلة رئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، أن جلسة المجلس ستعقد في موعدها غدا الاثنين، وقال "بليحق" إن البنود المطروح حتى الآن هو مساءلة رئيس حكومة الوحدة، وقانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه .

وأوضح "بليحق" في بيان صحفي، الأحد، أن الجلسة لا تحتاج إلى نصاب بحكم أن سابقتها كانت معلقة، والنصاب سيكون وفق المواضيع المطروحة في حينها.

كانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت اليوم الأحد، مشاركة عثمان الجرندى، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، فى الاجتماع الوزارى التشاورى لدول الجوار الليبى الذى سينعقد بالعاصمة الجزائرية يومى 30 و31 أغسطس الجارى.

وأكدت الخارجية التونسية فى بيان لها أن الوزير سيلتقى بنظرائه المشاركين فى هذا الاجتماع والمسؤولين الأمميين ولاسيما وزير الخارجية الجزائرى وأمين عام جامعة الدول العربية ويان كوبيش، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولى الليبية التى سيتم التباحث معها فى خصوص الحدود البرية بين البلدين ومسائل اخرى تخص العلاقات الثنائية.

كانت الجزائر قد أعلنت رسميا، السبت، احتضانها لاجتماع وزارى لمجموعة دول جوار ليبيا، ينعقد يوم غد الاثنين، بهدف إيجاد حل سياسى للأزمة التى تعيشها البلاد، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى.

وينعقد الاجتماع الوزارى لمجموعة دول جوار ليبيا، الاثنين، فى الجزائر، حيث أعلنت كل من مصر وتونس وليبيا والسودان والتشاد والنيجر، موافقتها على الحضور.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أيضًا ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.