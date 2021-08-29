شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن للرئيس العراقي: مهمة محاربة "داعش" لم تنجز بل تنتقل لمرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن شدد للرئيس العراقي برهم صالح على أهمية التعاون بين الدولتين، لاسيما في مجال محاربة تنظيم "داعش".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له أن بلينكن أكد لصالح، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس السبت، التزام حكومة الولايات المتحدة طويل المدى بـ"عراق قوي ومستقر ومزدهر"، مبديا قناعته بأن "شراكة طويلة المدى وعميقة ومتعددة الجوانب واستراتيجية مع العراق تخدم مصالح الشعب الأمريكي".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، حسب البيان، بأن "مهمة دحر "داعش" لم تنجز بعد بل تتجه نحو مرحلة جديدة تعتمد على القدرات المعززة لقوات الأمن العراقية".

وتعهد بلينكن بأن الولايات المتحدة بصفتها قائد التحالف الدولي ضد "داعش" وجزء من مهمة حلف الناتو في العراق ستواصل تقديم خدمات التدريب والاستشارة والدعم إلى القوات العراقية.

وأشاد الوزير بما تبذله الحكومة العراقية من جهود بغية تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة في 10 أكتوبر"، مؤكدا في هذا الصدد دعم الحكومة الأمريكية للمراقبين من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والاتحاد الأوروبي.