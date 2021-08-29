شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية بدءاً من الثلاثاء على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن فرص هطول الأمطار الرعدية تزداد اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأبان أن المناطق التي سوف تشهد هذه الحالة الجوية هي: عسير و جازان و الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية بدءاً من الثلاثاء على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.