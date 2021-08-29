شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية بدءاً من الثلاثاء على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن فرص هطول الأمطار الرعدية تزداد اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأبان أن المناطق التي سوف تشهد هذه الحالة الجوية هي: عسير و جازان و الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران.