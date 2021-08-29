«أمن الطرق» تحذر من عدم التقيد بالتعليمات المنظمة للنقل المدرسي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من عدم التقيد بالتعليمات المنظمة للنقل المدرسي مشيرة إلى أن ذلك يعرض السائق للمسائلة وتطبيق الأنظمة. وذكرت قوات أمن الطرق أن “المادة 56” نصت على حظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وأشارت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار المسافة الكافية بين المركبة والحافلة على أن تكون أكبر من المسافة بينهما وبين المركبات الأخرى سواء الحافلات الصغيرة أو الكبيرة أو الشاحنات على أن لا تقل عن 5 أمتار.

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