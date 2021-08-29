شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «المرور» للطلاب يجب الالتزام بها في الحافلة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح للطلاب والطالبات للالتزام بها أثناء التنقل بالحافلات المدرسية، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

وأوصى الطلاب بربط حزام الأمان في جميع الأوقات، وأن يظل الطالب جالسا طيلة الرحلة، وبعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها، وأخيرا عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الطريق.