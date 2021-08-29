شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 2003 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 2003 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 910 أشخاص، وتسجيل 19 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1109 إصابات و393 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 15 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 305 آلاف و793 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و75 حالة نشطة، ووفاة 4184 شخصا.