لن تصدق.. جهاز يوقف نزيف جروح السكين في دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تمكن شاب انجليزي من اختراع جهاز يوقف الجروح بسكين خلال دقيقة فقط مما يعني إنقاذ حياة الآلاف من الأشخاص.



وفاز جوزيف بنتلي 22 عاماً بجائزة لقيامه بتصميم جهاز للمساعدة في وقف النزيف من جروح السكاكين ا والذي اخترعه بعد أن تعرض اثنان من أصدقائه لحوادث متصلة بالسكاكين - وقال إن النموذج الأولي خاصته يمكن أن يكون في مكانه وأن يوقف النزيف في غضون دقيقة وفق سكاي نيوز.

وتسلم جوزيف بنتلي جائزة «جيمس دايسون» البريطانية للعام الحالي عن أداة تهدف إلى مساعدة الشرطة في معالجة جروح السكاكين من خلال منع حدوث فقدان كبير في الدماء انتظاراً لوصول المساعدات الطبية. ويمكن لضحايا الطعنات النزيف حتى الموت في غضون خمس دقائق فقط، لذلك فإن الأولوية هي وقف الفقدان المفرط للدماء.

ويقول المصمم، وهو خريج تصميم المنتجات من إسكس، إن نموذجه الأولي قد يوقف النزيف في أقل من دقيقة. وقال بنتلي إنه صمم جهازه «رياكت»، الذي يعني اسمه «Rapid Emergency Actuating Tamponade»، بعد أن تعرض اثنان من أصدقائه لحوادث ذات صلة بالسكين.

تقوم هذه الأداة بتضخيم بالون السيليكون القابل للزراعة من الدرجة الطبية في مجرى الجرح، مما يملأ التجويف بفعالية ويمنع النزيف الداخلي. وأضاف: «جريمة السكاكين موضوع شخصي بالنسبة لي، فقد تعرض اثنان من أصدقائي لحوادث مرتبطة بالسكين». «ولحسن الحظ لم تكن الحادثتان مميتتين، ولكن غالباً لا تكون هذه هي الحال بالنسبة لأناس كثيرين آخرين. وحفزتني مشاهدة التأثير العميق لهذا المشروع على أصدقائي وعائلاتهم لمحاولة إيجاد حل يمكن أن يساعد الآخرين في المستقبل.

وقال بنتلي إن الأساليب الحالية لعلاج الجروح، مثل التغليف بإحكام مع الشاش، يمكن أن تكون بطيئة وتقنية مؤلمة للغاية للضحية. وإنجازه يعني أنه سوف يربح 2000 جنيه إسترليني لتطوير مفهومه كجزء من الجائزة الوطنية وسوف يتقدم إلى المرحلة الدولية من جائزة جيمس دايسون لعام 2021. وقال طبيب في قسم الطوارئ إن التصميم «يمكن أن يكون حلاً مؤثراً» للتعامل مع المراحل المبكرة لمثل هذه الإصابات الخطيرة.