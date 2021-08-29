خطورة النقل إلى المستشفى أعلى مرتين مع السلالة دلتا.. دراسة تكشف الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أن خطورة النقل إلى المستشفى بسبب الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، ربما تكون أعلى مرتين مقارنة بنسبة النقل بسبب الإصابة بالسلالة ألفا.



وقام باحثون من جامعة كامبريدج وهيئة الصحة العالمة في بريطانيا بتقييم أكثر من 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الفترة بين نهاية مارس (آذار) ونهاية مايو (أيار) 2021 من أجل دراستهم.

وتنطبق النتائج التي نشرت في دورية "لانسيت للأمراض المعدية" على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. ولم تسمح البيانات باستخلاص أي نتائج بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل.

وحتى الآن، أظهرت الدراسات فقط المعدل الأعلى لانتقال عدوى السلالة دلتا، إلا أنه لا يوجد دليل موثوق بشأن خطورة مسار حاد لكورونا .

ووجد الباحثون أن معدل خطر النقل إلى المستشفى خلال أسبوعين من الإصابة بالسلالة دلتا يبلغ 2.26 مرة. وكان خطر النقل إلى المستشفى 1.45مرة أعلى من الإصابة بالسلالة ألفا.