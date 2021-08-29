لتسريع التطعيم.. اليابان قد تدمج لقاحات مختلفة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

من المحتمل أن تدمج اليابان جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا مع لقاحات طورتها شركات أخرى من أجل تسريع جهود التطعيم، وفقا للوزير المسؤول عن حملة التطعيم في البلاد.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الوزير تارو كونو قوله اليوم الأحد في برنامج إخباري على تلفزيون فوجي إن الفكرة تتمثل في دمج جرعة لقاح استرازينيكا مع جرعة من لقاح فايزر/بيونتك أو لقاح موديرنا.

وأضاف كونو أنه نظرا لأن أسترازينيكا توصي بفارق زمني يبلغ ثمانية أسابيع بين جرعتي لقاحها، فمن المحتمل أن يتم تقصير الوقت إذا تم الجمع بينه وبين لقاح آخر.

وتُظهر الدراسات التي أجريت على خلط لقاحات كورونا حتى الآن أنه يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية متساوية إن لم تكن أقوى.

ولكن لم يتضح بعد المزيج الذي يوفر أفضل حماية تدوم لأطول فترة ، وهناك بعض الأدلة على أن الخلط قد يتسبب في آثار جانبية أسوأ.

وتسمح دول مثل كندا وألمانيا وفرنسا باللقاحات المختلطة المطابقة، لكن الولايات المتحدة حذرت من ذلك.

وقال كونو: "أطلب من وزارة الصحة إعلان وجهة نظرها بشأن ما إذا كان من المقبول خلط اللقاحات". وأضاف أنه إذا تم السماح بالدمج، فإنه سوف يزيد أيضا من خيارات الحصول على جرعة ثالثة محتملة تفكر فيها اليابان.

وتتقدم حملة التطعيم في اليابان، التي بدأت متأخرة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، بشكل سريع منذ أوائل الصيف.