شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية، للمرحلة الأولى بالثانوية العامة لعام 2021.



وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021.

وتضمن الإعلان الحدود الدنيا للقبول بالشعب العلمية والأدبية لطلاب الثانوية، والدرجات اللازمة للقبول بالجامعات.

ويصل إجمالي طلاب المرحلة الأولي 2021 إلي 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية فى المرحلة الأولي 2021 نحو 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضة فى المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة إلي 16 ألفًا و293 طالبًا، ويصل عدد طلاب شعبة علمي علوم إلي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

وتقبل المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم 362.5 درجة، وشعبة علمي رياضة 328 درجة، والشعبة الأدبية 269.5 درجة.

أولًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعب العلمية :

طب المنصورة 386 درجة

طب الإسكندرية 382

طب الزقازيق 382

طب طنطا 381

طب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 380

طب بورسعيد 379

طب عين شمس 378

طب أسنان المنصورة 378

طب المنوفية بشبين الكوم 378

هندسة بترول وتعدين السويس 378

طب فاقوس 378

طب بنها 377

طب حلوان 376

طب أسنان المنوفية 376

طب جنوب الوادي 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

طب سوهاج 375

طب الفيوم 374

طب أسنان طنطا 374

طب السويس 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسيوط 373

طب بني سويف 373

طب المنيا 373

طب أسنان كفر الشيخ 373

طب الوادي الجديد 372

طب أسنان القاهرة 372

طب أسنان عين شمس 372

طب أسوان 372

طب أسنان السويس 371

طب أسنان الفيوم 371

طب أسنان جنوب الوادي 371

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371

طب أسنان المنيا 370

طب أسنان أسيوط 370

طب أسنان بني سويف 370

علاج طبيعي كفر الشيخ 368

علاج طبيعي بنها 367

صيدلة سوهاج 367

صيدلة جنوب الوادي 367

صيدلة المنصورة 367

صيدلة طنطا 366

صيدلة دمنهور 366

علاج طبيعي القاهرة 366

علاج طبيعي السويس 366

صيدلة الزقازيق 366

صيدلة المنوفية 365

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365

علاج طبيعي بني سويف 365

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364

علاج طبيعي جنوب الوادي 364

صيدلة بورسعيد 364

صيدلة القاهرة 364

صيدلة الإسكندرية 364

صيدلة أسيوط 364

صيدلة عين شمس 363.5

صيدلة الفيوم 363

صيدلة مدينة السادات 363

صيدلة حلوان 363

صيدلة المنيا 363

صيدلة بني سويف 363

هندسة القاهرة 356

هندسة المنصورة 355

هندسة دمياط 354

هندسة عين شمس 349

هندسة الإسكندرية 347

هندسة طنطا 344

هندسة كفر الشيخ 342

هندسة الزقازيق 341

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340

هندسة بور سعيد 338

هندسة حلوان 336

هندسة بنها 335

هندسة السويس 334

هندسة بنها بشبرا 333

هندسة سوهاج 332

هندسة حلوان بالمطرية 331

هندسة بني سويف 329

هندسة الفيوم 329

ثانيًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعبة الأدبية :

الكلية الحد الأدنى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352

ألسن كفر الشيخ 350

سياسة واقتصاد السويس 349

سياسة واقتصاد بني سويف 344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس 340

إعلام القاهرة 339

ألسن الفيوم 339

إعلام المنوفية 336

ألسن بني سويف 335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

ألسن المنيا 333

ألسن أسوان 333

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

ألسن سوهاج 332

ألسن الأقصر 331

إعلام بني سويف 330

آثار دمياط 330

آثار عين شمس 329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329

آثار القاهرة 328

إعلام جنوب الوادي 326

آثار الفيوم 325

آثار و لغات مطروح 325

آثار أسوان 324

آثار الأقصر 323

آثار سوهاج 322

الإعاقة والتأهيل بني سويف 321

آثار جنوب الوادي 321

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

تربية الإسكندرية 318

تربية الزقازيق 317

تربية عين شمس 316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج 315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش 314

تربية المنصورة 312

تربية طنطا 311

تربية بنها 310

آداب القاهرة 308

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان 302

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

آداب عين شمس 300

تربية مطروح 300

تربية سوهاج 299

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 298

تجارة القاهرة 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة الإسكندرية 291

تجارة وإدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد 290

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

آداب المنصورة 289

تجارة الزقازيق 289

تربية أسيوط 289

تجارة جنوب الوادي 287

تربية (طفولة) طنطا 287

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تربية بني سويف 286

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

حقوق دمياط 285

تربية السويس 284

تربية نوعية الزقازيق 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

آداب بورسعيد 283

آداب انتساب موجه القاهرة 282

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

تربية نوعية القاهرة 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تجارة بور سعيد 282

دار العلوم القاهرة 281

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

آداب الزقازيق 281

آداب بنات عين شمس 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

آداب طنطا 280

آداب و علوم إنسانية السويس 280

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

تربية نوعية طنطا 279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

آداب دمياط 279

تجارة أسوان 279

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

تربية رياضية بنات بنها 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

آداب الوادي الجديد 276

حقوق المنيا 276

آداب كفر الشيخ 276

تجارة العريش 276

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

تربية دمياط 275

تجارة طنطا 275

آداب الفيوم 275