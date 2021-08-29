العراق يعلن نجاح خطة تأمين مؤتمر بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن رئيس اللجنة الأمنية لمؤتمر بغداد، الفريق أول ركن محمد حميد البياتي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وقال البياتي إن الإجراءات التي اتخذت لتأمين مؤتمر بغداد تميزت بالمرونة، مؤكدا أن بغداد لم تشهد قطوعات كبيرة في الشوارع الرئيسية أو حظرا للتجوال.

وأكد أن اللجنة اعتمدت على القيادة المهنية والهدوء والجهد الاستخباري الدقيق، معربا عن إشادته بالقوات الأمنية التي ساعدت في نجاح الخطة.

من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الأحد، الحكومة العراقية على استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان للبيت الأبيض، إن "العراق شريك لنا نلتزم بتعزيز علاقاتنا معه ونسعى معًا لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وشهد العراق حدثا تاريخيا باستضافة عدد من قادة ومسؤولي الدول المجاورة حول طاولة حوار واحدة، يوم السبت، في مؤتمر للشراكة وحل الأزمات والتعاون ضد الإرهاب من أجل تأمين المنطقة وحماية استقرارها.

وطغى على المؤتمر قضية بروز تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) على الساحة في أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية.