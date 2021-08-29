قناة عبرية تكشف حقيقة غفوة بايدن أثناء لقائه مع بينيت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة تعليقات ساخرة من انتشار فيديو يظهر فيه بايدن وهو في حالة غفوة كاملة خلال لقائه مع بينيت في البيت الأبيض، إلا أن القناة العبرية السابعة نشرت تقريرا مطولا لها، نفت من خلاله تلك الواقعة.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه في الوقت الذي كان فيه يتحدث بينيت عن ملفات رئيسة تهم بلاده مع الرئيس جو بايدن، بدا أن الرئيس الأمريكي دخل في غفوة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إيقاظه برفع صوته وهو يتوجه بعينيه إلى الكاميرا، وتبين أن بايدن كان مستيقظا وظلت عينيه مفتوحتين ولم يغف.

ونقلت القناة العبرية عن صحفيين ومراسلين حضروا لقاء بينيت وبايدن وأكدوا أن الرئيس الأمريكي لم يغف، وإنما ربما زاوية التصوير بيَّنت ذلك دون قصد، كما أنه كان يحرك إصابعه وعينيه مفتوحتين.

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