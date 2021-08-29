إعلام: خلاف بين بينيت وبلينكن بسبب غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن اختلف مع نفتالي بينيت حول عودة الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى حركة "حماس" من قطاع غزة، وعدم ربطهم بالقضايا الإنسانية الأساسية لغزة، مثل الوقود والكهرباء.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن بنييت استعرض عددا من الملفات مع وزير الخارجية الأمريكي، على رأسها الأهداف والشروط المتعلقة بغزة والخاصة بتلبية احتياجاته ومساعداته الإنسانية، مع المطالبة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق الصواريخ من القطاع على منطقة غلاف غزة المحيطة بالقطاع.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن لقائي مع الأمريكي جو بايدن، كان حميما ومفيدا للغاية.

وجاءت تصريحات بينيت قبل مغادرته الولايات المتحدة، والعودة إلى إسرائيل في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، ولقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي، أول أمس الجمعة.

ونشر نفتالي بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، أكد أنه قام بزيارة عمل ناجحة في واشنطن، كانت ذروتها لقاء مع الرئيس بايدن، واصفا هذا اللقاء بأنه كان "دافئا للغاية ومفيدا، تبلورت بيني وبين الرئيس بايدن علاقة مباشرة وشخصية مبنية على الثقة".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن جميع الأهداف التي حددها لهذه الزيارة وحتى أكثر من ذلك قد تحققت، بدعوى اتفاقه مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك، بهدف وقف السباق الإيراني نحو تخصيب اليورانيوم وإنتاج السلاح النووي.

وأكد بينيت أن بلاده حققت خطوة ملموسة بشأن التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.