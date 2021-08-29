قناة السويس تكشف سبب إعفاء أكبر مستشفى عائم في العالم من رسوم العبور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة "غلوبال ميرسي" والتي تعد أكبر مستشفى عائم وقافلة طبية في العالم، مرت عبر المجرى المائي المصري، موضحا أنها تتبع لمنظمة "ميرسيشيب" الخيرية.

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وأضاف المسؤول المصري أن المستشفى يقدم خدماته مجانا للدول التي تشهد إصابات كبيرة، ولديه مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية، ولذلك سمحت له القناة بالعبور مجانا وإلغاء جميع الرسوم، قائلا: "مكنش معقول ناخد منها فلوس واحنا بنقدم دلالة أننا مش معبر وخلاص، ونتعامل طبقا للظروف".

وأردف ربيع بالقول، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، إن قناة السويس جاهزة لاستقبال مختلف أنواع السفن سواء كانت طبية أو حاويات أو ركاب، مشيرا إلى أن هذه رسالة مفادها أن مصر مهتمة بوصول الاحتياجات من الطعام والشراب والدواء والخدمات الملاحية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن "حركة السفن وحمولاتها والإيرادات الإجمالية للقناه زادت بنسبة 11.2% خلال الفترة يناير/ كانون الثاني ــ أغسطس/ آب 2021، عن الفترة نفسها من العام الماضي... وأن أزمة قناة السويس لم تكن سلبية".

وحول أعمال التكريك، قال: "ننتظر دخول الكراكة مهاب مميش آخر الأسبوع الجاري، ثم الكراكة حسين طنطاوي آخر الشهر، وحتى الآن قمنا بتكريك 4 مليون متر مكعب في منطقة البحيرات المرة الصغرى، ونستهدف الانتهاء من أعمال التطوير خلال أقل من 24 شهر".

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