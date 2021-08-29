وصول أول دفعة من لقاح "جونسون اند جونسون" ضد كورونا إلى اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة "رويترز"، هذه الشحنة هي الدفعة الأولى من إجمالي 504 آلاف جرعة من المقرر أن يتسلمها اليمن من الولايات المتحدة.

ووصل اللقاح، وهو من جرعة واحدة، بعد تحذير الأمم المتحدة في بداية الشهر الجاري من أن اليمن قد يواجه موجة ثالثة من كوفيد-19. ولم يحصل سوى واحد بالمئة تقريبا من السكان على تطعيمات للوقاية من المرض.

ويتسلم اليمن جرعات من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا وفق برنامج "كوفاكس".

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هذا وتسلم اليمن، الذي يعاني من فقر مدقع ودمرت الحرب المستمرة منذ ستة أعوام بنيته التحتية الصحية، 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في مارس آذار من خلال برنامج كوفاكس.

وأودى المرض بحياة 1450 شخصا في المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن ومقرها عدن وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 7751.

ولم تعلن جماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومدن رئيسية في الشمال والغرب سوى عن أربع إصابات في المناطق التي تسيطر عليها وحالة وفاة واحدة لمهاجر صومالي في أبريل/ نيسان 2020.