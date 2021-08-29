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أبوظبي تقصر دخول الأماكن العامة بعد 20 سبتمبر على المطعمين بالكامل

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "البيان"، فقد حثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن وباء في إمارة أبوظبي الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الداعمة.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من هذه الجرعة هو تعزيز مناعتهم التزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.

وبينت اللجنة أن هناك فترة سماح تتواصل حتى 20 سبتمبر، حتى يتمكن المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وأشارت إلى أنه بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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