ماكرون يلتقي الفتاة العراقية الناجية من نخاسة "داعش" التي أبكت العالم... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحث الرئيس الفرنسي ماكرون على هامش مشاركته في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة لدول الجوار" الذي عقد السبت، مع الناجية الايزيدية نادية مراد، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة أوضاع النازحين الايزيديين والناجيات في إقليم كردستان.

وكشف الناشط والصحفي الايزيدي البارز، سامان داوود في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم، أن نادية مراد سترافق الرئيس الفرنسي في زيارته إلى إقليم كردستان العراق، للإطلاع على أوضاع الايزيديين عن قرب لاسيما النازحين في المخيمات.

وأضاف داوود، كما سيلتقي ماكرون بعدد من الايزيديات الناجيات من قبضة "داعش" الإرهابي، وكذلك العائلات الايزيدية.

واستطرد الصحفي الايزيدي، مرجحا أن يأخذ ماكرون معه عددا من العائلات الايزيدية النازحة من المخيمات إلى فرنسا ومنحها اللجوء الإنساني.

وركز الرئيس الفرنسي خلال كلمته التي ألقها في مؤتمر بغداد، على أوضاع الايزيديين، قائلا "سنجار المنطقة التي عانت كثيرا، وأفكر على وجه الخصوص بالايزيديين، لا يزال هناك 200 ألف من النازحين ونحن عملنا مع نادية مراد ونقدر التزامها من أجل السلام".

مبديا أسفه للوضع الحالي للايزيديين متأملا أن يثمر التعاون الذي يتبلور حول مؤتمر دول الجوار في بغداد بتحسين الأوضاع ميدانيا .

والتقت نادية مراد ذات الـ28 عاما الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2018، من قرية كوجو في سنجار غربي مركز نينوى شمالي العراق، الخميس الماضي، بالحبر الأعظم البابا فرنسيس في الفاتيكان، وناقشت معه أوضاع الأقليات الدينية في العراق بشكل عام، والايزيديين بشكل خاص.

وتعد نادية مراد وهي من أبرز الناجيات الايزيديات اللواتي تعرضن للاستعباد الجنسي والتجارة في سوق الرقيق على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، من أكثر النساء تأثيرا في العالم والتي أبكت العالم عندما كشفت معاناتها ومعانات ذويها وأقرانها إثر الإبادة التي طبقها "داعش" الإرهابي بحق المكون الايزيدي.

يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشبان والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.