شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبوغزالة: تداعيات كورونا تتطلب تحركا خاصا من المجلس الاقتصادى للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة عن تهنئتها لرئيس الوفد الليبي، الدكتور عزى الدين مبروك لترؤسه أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (108) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة على التعاون معه لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر من المجلس في ضوء ما سترفعه اللجنة من توصيات.

وتقدمت أبو غزالة، في كلمتها أمام اللجنة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالشكر لوفد لبنان ورئيسته رحاب ابو زين، جهودها والزملاء، وتعاونهم لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الماضية (107) للمجلس الموقر.

وأضافت الأمين العام المساعد ، أن الإجراءات الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الكبيرة على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي عرضت على اللجنة والمجلس في الدورة الماضية، تتطلب تحركاً خاصاً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى المبادرة الهامة للمملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، موضحة أنها تدعم مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ مقررات القمم العربية ذات الصلة.