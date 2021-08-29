شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يعد بفتح قنصلية فى مدينة الموصل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد ‏الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لمدينة (الموصل) العراقية، بفتح قنصلية فرنسية بأيمن الموصل قريبا.

وقال ماكرون - فى تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأحد - إن القنصلية ستعمل على متابعة إعمار كنائس الموصل عامة، وتحديدا كنيسة الساعة القديمة، وتسهيل عملية إعمار الجامع النوري.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد زار، فى وقت سابق من اليوم، جامع النورى فى الموصل.

فيما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستكون الداعم الأكبر لإعمار كنيسة الساعة والكنائس الاخرى بالموصل، وقد وصل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون اليوم الأحد، إلى محافظة نينوى بالعراق، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء .

وقال مصدر عراقى حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) إن " الرئيس الفرنسى وصل إلى قيادة عمليات نينوى قادما من أربيل، حيث التقى المحافظ والقيادات الامنية هناك، ومن المقرر أن يزور عددا من المناطق".

كما قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بزيارة كنيسة الساعة فى محافظة نينوى، وكان يرافقه خلال الزيارة وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين بالاضافة إلى قيامه بجولة تفقدية داخل الكنيسة التى كانت قد تعرضت فى الماضى للتخريب من قبل تنظيم "داعش" الارهابي.