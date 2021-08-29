شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح غدا طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بفتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين بلقاح فيروس كورونا من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد- 19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من غدا الأثنين 30 أغسطس 2021.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، فى بيان، إن القرار يشمل الدول التى تم منع القدوم منها مسبقًا مع إلزامية الفحص المخبرى السريع Rapid PCR فى المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملًا الفئات المستثناة غير المطعمة.

وأوضحت أنه يمكن تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التى يحصل عليها الأفراد الحاصلين على اللقاح فى الدولة وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.

يأتى ذلك فى إطار متابعة وزارة القوى العالمة أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.