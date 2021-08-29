البرهان يستقبل رئيس المجلس العسكرى فى تشاد بالقصر الجمهورى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى التشادى الجنرال محمد إدريس ديبى إتنو، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".



البرهان يستقبل رئيس المجلس العسكرى فى تشاد

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى التشادى الجنرال محمد إدريس ديبى والوفد المرافق له، وصل صباح اليوم للخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان فى استقبال الجنرال محمد إدريس ديبى والوفد المرافق له، بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان محمد حسن التعايشي، وعدد من المسؤولين بالدولة، وأعضاء السفارة التشادية بالخرطوم.

وتوجه ديبى فور وصوله إلى القصر الجمهورى، للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

تأتى هذه الزيارة بعد أيام من اقتراح رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى تشاد محمد إدريس ديبى، تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود الليبية، تضم بلاده والسودان والنيجر وليبيا، للحيلولة دون توغل جماعات متمردة.

وكانت نجامينا قد أعلنت أنها ستخفض إلى النصف عدد جنودها العاملين فى إطار القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين لتابعة لمجموعة دول الساحل الخمس فى "منطقة المثلث الحدودى" على الحدود بين مالى والنيجر وبوركينا فاسو.