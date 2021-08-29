شركة كافيار تطلق موديلات فاخرة من هواوي Mate 40 Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة كافيار إطلاق الإصدار "Space Trek" الفاخر من الهاتف الذكي هواوي Mate 40 Pro. وأوضحت الشركة الروسية المتخصصة في إنتاج الإصدارات الفاخرة أن أحد الموديلات الجديدة، مزود بقطعة حقيقية من صخور المريخ.



وأوضحت الشركة أن سعر الموديل "God of Fire" الفاخر 25060 يورو، وسيقتصر إنتاجه على 8 نسخ فقط، وصنع جسم الهاتف من التيتانيوم القوي مع تصميم على شكل تنين من الذهب عيار 18 على ظهره.

وتعد ساعة التوربيون الميكانيكية أهم عناصر التصميم في "God of Fire" الفاخر، والتي تملا يدويا عن طريق تاج صغير على جانب الجهاز، علاوة على قطعة من نيزك من المريخ بجوار واجهة الساعة، وهو ما يتناعم مع موضوع الإصدار "Space Trek".

وتخلت الشركة الروسية في الموديل "Yang Liwei" عن الساعة الميكانيكية وصخور المريخ، ولذلك يقل سعره عن 6370 يورو، وسمي هذا الموديل باسم أول رائد فضاء صيني، وتظهر صورة وجهه على الجانب الخلفي من الهاتف، وسيقتصر إنتاجه على 66 نسخة، وهو مصنوع من التيتانيوم مع الكثير من التفاصيل التصميمية المحفورة بالليزر.

وأشارت كافيار إلى أن الموديل الثالث "Moon Princess" سيقتصر على 88 نسخة وسعره 6160 يورو، ورسمت ألهة القمر على جانبه، مع الكثير من المواضع المطلية بالذهب، وصنع الجهاز من التيتانيوم القوي مع حفر القمر بالليزر على جانبه الخلفي.