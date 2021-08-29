المفتاح فانتوم مصنف أغلى مفتاح سيارة في العالم.. فما السر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

في عالم السيارات هناك أسرار خفية قد لا يعرفها الكثير، لعل أكثرها إثارة هو المفتاح "فانتوم" المصنف كونه أغلى مفتاح سيارة في العالم.



والمفتاح فانتوم المصنف أغلى مفتاح سيارة في العالم، تنتجه شركة "أوين" الفنلندية المتخصصة في صناعة المقتنيات الفارهة.

وقالت الشركة الفنلندية إن المفاتح "فانتوم" الذي تقدر قيمته منفردا بنحو 554 ألف دولار، يمكن أن يحل مكان جميع المفاتيح القياسية للسيارات الفاخرة في الأسواق، حسب مجلة "beautiful life".

ويرجع ارتفاع سعر المفتاح الأغلى عالميا، إلى أنه يحوي على 34 قيراطا من الألماس الحر بالإضافة إلى قطع من المعادن الأخرى والجلود الخاصة.

ويستغرق صنع مفتاح واحد من "فانتوم" الفاخر الذي يحافظ على مركزه منذ الإعلان عنه في عام 2019 على هامش معرض جنيف الدولي للسيارات، يستغرق ما بين 100 إلى 300 ساعة من العمل اليدوي المتواصل.

وقال المدير التنفيذي لشركة "أوين" جالماري ماتيلا إن أصحاب السيارات الفاخرة ليس عليهم بعد الآن استخدام المفتاح القياسي لقيادة سياراتهم المصنوعة حصريا.

أضاف ماتيلا في تصريحات صحفية سابقة: "باعتباري من المتحمسين للسيارات، أعتقد أن أفضل السيارات في العالم تستحق أفضل المفاتيح"، في إشارة إلى مفتاح فانتوم الجديد.

يذكر أن بوجاتي تشيرون وعدد من طرازات رولز رويس ولامبورجيني وأستون مارتن وبنتلي وماكلارين ومرسيدس بنز، من السيارات التي يمكن استبدال مفاتيحها بالمفتاح "فانتوم" الأغلى.