شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد إصدار وطريقة تحميل لعبة ببجي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يترقب عشرات الملايين من عشاق لعبة ببجي حول العالم، الإصدار الرسمي للعبة "PUBG New State"، والذي سيكون قبل نهاية العام الجاري.



العديد من الأسئلة يطرحها عملاء اللعبة الشهيرة بحثا عن إجابات شافية في ظل عدم توافر معلومات كافية تتعلق بموعد ظهور اللعبة للنور.

في فبراير/ شباط 2021، كشفت شركة "Krafton" عن لعبة "PUBG: New State"، أحدث ألعاب "Battle Royale"، التي تم تطويرها بواسطة شركة "PUBG Studio" المطورة للعبة "PlayerUnknown’s Battlegrounds".

وتعد "PUBG New State" لعبة جديدة كليا، وليست مرحلة أو خريطة من النسخة السابقة، فهي عبارة عن عالم جديد في المكان والزمان.

وتتميز اللعبة بوجود تغيير شامل، من حيث الشكل الحماسي للسيارات الكهربائية والدراجات النارية كهربائية.

أعلنت الشركة المطورة للعبة في فبراير/شباط الماضي عن إمكانية حصول اللاعب على المعلومات الأولية عن اللعبة "PUBG New State" من خلال التسجيل الأولي عبر متجر جوجل، وستصل الطلبات الأولية إلى متجر أبل في وقت مقبل.

وخلال أيام قليلة من الكشف عن اللعبة بلغ عدد طلبات التسجيل على موقع اللعبة نحو 100 مليون طلب.

منذ الكشف عن لعبة "PUBG New State" في مطلع العام الجاري، قالت الشركة المطورة إن اللعبة المجانية ستصل للجمهور رسميا قبل نهاية عام 2021، أي أن اللعبة ستظهر للنور قبل نهاية الـ120 يوما المقبلة.

تم تحسين لعبة "PUBG New State" للعب عبر الأجهزة المحمولة، وتوفر تجربة"Battle Royale" الكاملة مباشرة في أيدي اللاعبين.

ويستطيع اللاعب توقع التجربة القتالية نفسها التي يسهل تعلمها، لكن يصعب إتقانها، من خلال الاستفادة من لعبة إطلاق النار الأفضل في فئتها، من حيث اعتمادها، والتي أصبحت شائعة من خلال لعبة PUBG الأصلية.

اللعبة "PUBG New State" مزودة برسومات تزيد من حدود ألعاب الهاتف المحمول بحيث يمكن للاعبين الانغماس في تجربة ساحات القتال الواقعية والمكثفة، لكن الأهم من ذلك أنها مستقرة وسلسة، وذلك بفضل تقنيات الإضاءة والرسومات العالمية الأكثر حداثة.

وتتضمن اللعبة ميزة تخصيص الأسلحة الجديدة، بحيث يمكن لأي لاعب صنع أسلحة مختلفة بأنفسهم من خلال الحصول على مجموعات التخصيص، وتعمل هذه المجموعات على تحويل الأسلحة بطرق مختلفة، مثل تحسينات الأداء واختيار وضع إطلاق النار وملحقات قاذفة القنابل اليدوية.

يستمتع اللاعب بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع الباليستي المستقبلي، من بين أشياء أخرى.

ويمكن للاعب السير على الطريق واستكشاف عوالم مفتوحة ضخمة مع مجموعة متنوعة من المركبات الجديدة.

تدور أحداث اللعبة "PUBG New State" في عام 2051، وينزل اللاعبون إلى ساحة معركة جديدة تمامًا تسمى "TROI"، حيث تتاح لهم الفرصة لاكتشاف كيفية تطور الكون.

ويستكشف اللاعب بيئة فريدة تتميز بأشياء قابلة للتفاعل، مما يساعدهم على ابتكار طرق، واستراتيجيات جديدة للسيطرة على المنافسة.

اللعبة ستكون مجهزة للاستخدام على كافة أنواع الهواتف الذكية، من مختلف ماركات صناعة الهواتف الكبرى مثل أبل وسامسونج وأوبو وهواوي.

وتعمل اللعبة على نظامي التشغيل ios وأندرويد بسهولة.

ويلزم أن يتوفر بالهاتف مواصفات مثل، نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 بحد أدنى، أو ما هو أعلى من ذلك، بالإضافة لذاكرة عشوائية RAM بحجم 2.5GB.

مع تطلع عشاق اللعبة لطرح الشركة المطورة لها لنسخ أخف في رسوماتها وقدراتها التقنية.