شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية ومقتل 7 عسكريين فى هجوم على قاعدة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى نه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الجمعة الماضية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

فيما تم الإعلان عن مقتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.