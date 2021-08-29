شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية ومقتل 7 عسكريين فى هجوم على قاعدة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة.
وأكد التحالف، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى
نه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الجمعة الماضية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.
فيما تم الإعلان عن مقتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.
وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية، أن الهجوم الذي نسب إلى المتمردين الحوثيين، استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد الغارقة في الحرب.
وقال محمد النقيب، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، إن الهجوم "اسفر عن سقوط قتلى وجرحى" متهما المتمردين الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.
من جانبها، أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج بانها تسلمت جثث "سبعة قتلى" واستقبلت "أكثر من خمسين جريحا" بعد الهجوم.
وكان المتمردون الحوثيون شنوا هجوما في يناير 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود.
وسيطر المتمردون على هذه القاعدة خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.