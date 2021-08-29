عيوب خطيرة في سماعات آيفون 12.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أبل خدمة صيانة السماعات المدمجة في آيفون 12 وآيفون 12 برو، مجانا بعد رصد عدة عيوب.



ووفق موقع "ذا فيرج" هذه الخدمة ستعممها أبل على كافة هواتفها متقدمة الطراز، التي لا تنتمي لفئات mini وتتبع فئات max و pro.

ورصدت أبل هذا العيوب في عدد من موديلاتها هواتفها المطروحة بين أكتوبر 2020 و أبريل 2021.

وشددت الشركة في بيان، على أن نسبة ضئيلة من الهواتف هي التي رصد بها هذا العيب.

وعن مجانية الصيانة، ذكرت أبل أنه ستتم عملية فحص روتينية للهواتف بشكل مستمر على نطاق دولي، وأنها ستلتزم بصيانة مجانية للهواتف التي يلحظ بها عيب تصنيع وفق "ذا فيرج".

في وقت سابق، أعلنت أبل أن ناشري الأخبار الذين يشاركون في "أبل نيوز" سيكونون مؤهلين لتخفيض رسوم اشتراكات "آب ستور".

وذكرت عملاقة صناعة التكنولوجيا والمالكة لمتجر تطبيقات "آيفون" في بيان لها، أن ناشري الأخبار المشاركين في "أبل نيوز" مرشحون لتلقي خفضًا في رسوم متجر التطبيقات "آب ستور" في العام الأول من 15% إلى 30%.

وتأتي هذه الخطوة كمثال على سماح أبل باستثناءات فيما يتعلق بالرسوم على عمليات الشراء داخل متجر التطبيقات، بعد انتقادات قوية من جانب مطوري التطبيقات والمنظمين مؤخرًا.

وللاستفادة من خصومات أبل المخصصة للناشرين على "آب ستور"، يتعين عليهم التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج جديد تطلقه "أبل" تحت اسم "نيوز بارتنر"، على أن يبدأ التقدم إلى البرنامج عبر موقع الشركة اعتبارًا من اليوم.

وتتيح أبل خدمة "نيوز سيرفس" في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، لكن الناشرين خارج هذه الدول يمكنهم إمداد الشركة بموجز أخبار والدخول في البرنامج.