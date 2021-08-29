شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا" بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية الروسية امس عن تسجيل 799 حالة وفاة و19492 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد وتماثل 19411 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية .



ولفت مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إلى أن العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" بلغ 6 ملايين و863 ألفا و541 إصابة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 180 ألفا و840 حالة وفاة ومجموع المتعافين 6 ملايين و131 ألفا و446 شخصا.