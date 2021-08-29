شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعصار "نورا" يصل الساحل الغربي للمكسيك وتحذيرات من سيول جارفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أمطار غزيرة وسيول جارفة وانهيارات طينية مع وصول الإعصار " نورا " إلى ساحل ولاية خاليسكو المكسيكية مساء أمس السبت.. متوقعا أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للإعصار إلى ما يتراوح بين 20 و30 سنتيمترا.



وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أمواج مد تغمر الطرق ورياحا عاتية تضرب الأبنية وتقتلع الأشجار.

وبعد الساحل الغربي للمكسيك، يتوقع أن يتحرك الإعصار صوب خليج كاليفورنيا اليوم الأحد وغدا الإثنين.